Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе
Лера Кудрявцева поведала о страшном «недуге». Фото: instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева призналась, что по ночам страдает от страшного недуга, справиться с которым никак не может.

Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, проявляет себя «хворь» уже почти в тот момент, когда она собирается засыпать. Оказалось, что перед сном звезда всегда «ковыряется в Интернете», видя какую-либо ссылку на рекламу, нажимает на нее, а потом все «как в тумане».

«Я люблю шопинг. В интернете. По ночам. Это диагноз», — написала Кудрявцева.

Телеведущая также добавила, что в такие моменты ее не интересуют ни размеры, ни качество, ни надобность покупаемых товаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о своем увольнении с НТВ. Она подчеркнула, что не собирается становиться безработной.

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инстаграм лера кудрявцева


 

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