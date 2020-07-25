За сутки на коронавирус проверили почти 17 тысяч жителей Петербурга

За последние 24 в Северной столице проведено 16 894 обследования на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Согласно последним данным на 10 утра субботы, 24 июля, на сегодняшний день медики следят за здоровьем 1718 человек. Из них 152 человека находятся в обсерваторе, 1238 остаются на домашней самоизоляции, а 328 человек контактировали с зараженными в последнее время.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19 (номер 122), обработала 259 звонков.

Служба экстренных вызовов (номер 112) зарегистрировала 52 обращения. Десять человек оповестили службы о прибытии из-за границы. В Городскую службу скорой помощи направили 10 обращений, еще четыре — в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ сообщили о рекордном приросте случаев Covid-19 за сутки.