Коронавирус подтвердили у 179 петербуржцев за сутки

Коронавирус подтвердили у 179 петербуржцев за сутки
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столица за последние сутки заражение коронавирусом подтвердили у 179 местных жителей.

По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом на 25 июля, также за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у еще 43 жителей Ленинградской области. Всего в России за минувшие 24 часа выявили 5 871 нового инфицированного коронавирусом.

Клинических проявлений болезни не было у четверти новых зараженных. За сутки в стране зарегистрировано 146 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом. Сняли диагноз 8 тысячам пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на коронавирус проверили почти 17 тысяч жителей Петербурга. На сегодняшний день медики следят за здоровьем 1718 человек. Из них 152 человека находятся в обсерваторе, 1238 остаются на домашней самоизоляции, а 328 человек контактировали с зараженными в последнее время.

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