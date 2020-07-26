На улице Рашетова девять спасателей тушили полыхающий Volkswagen

На улице Рашетова девять спасателей тушили полыхающий Volkswagen
Причины появления огня выясняются. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга спасатели тушили иномарку. В машине успел выгореть моторный отсек.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 26 июля, у дома №9 на улице Рашетова. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 00:06. К указанному месту оперативно выехали девять огнеборцев на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пламя охватило легковой автомобиль марки Volkswagen. В 00:18 пожар был ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности ночного пожара в доме на Учебном переулке. С огнем боролись 16 спасателей. Они прибыли к месту происшествия на четырех единицах спецтехники.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб происшествия


 

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