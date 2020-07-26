В Петербурге скончались 9 человек с коронавирусом

В Петербурге скончались 9 человек с коронавирусом
В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Петербурге подтвердили девять смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии в городе скончались 1 тыс. 945 человек.

Общее число зараженных в Петербурге превышает 30 тыс. человек. За сутки выявлено 175 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории России в воскресенье, 26 июля.

В России подтверждено 77 новых летальных случаев. В Москве и Петербурге скончались по девять человек, в Свердловской области — пять, В Ивановской, Тульской, Кировской, Новосибирской областях, Ханты-Мансийском АО, Алтайском крае — по четыре. В остальных регионах зарегистрировано по одной-три смерти.

За весь период от коронавируса в России умерли 13 тыс. 269 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки 13 тыс. 211 человек прошли обследование на наличие коронавируса в Петербурге.

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