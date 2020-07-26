Космонавт сфотографировал военно-морской парад с МКС

Космонавт Иван Вагнер запечатлел Главный военно-морской парад с Международный космической станции. Снимками он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Борт-инженер сфотографировал парад во Владивостоке, Севастополе, Новороссийске, Петербурге и Кронштадте.

«Поздравляю с Днем Военно-Морского Флота всех своих друзей, военнослужащих, связанных с морем, и их семьи», — написал Вагнер.

Причастным к ВМФ космонавт пожелал крепкого здоровья, «успехов в благородном служении стране и, конечно, семь футов под килем».

День ВМФ отмечают 26 июля. Главный военный морской парад состоялся в Петербурге и Кронштадте. Участие в нем приняли 46 кораблей, катеров, подводных лодок и судов, а также 42 вертолета и самолета. Завершающей точкой шествия стал пролет штурмовика Су-25БМ в небе над городом.