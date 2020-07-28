Кудрявцева возглавила рейтинг знаменитых женщин-алкоголичек

Кудрявцева возглавила рейтинг знаменитых женщин-алкоголичек
Знаменитость полностью опровергла сведения в Сети. Фото: instagram.com/leratv

По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой. Такой информацией поделилась сама артистка.

Звезда выложила скриншот запроса в своем Instagram-аккаунте. Поисковая система присуждает первое место в указанном рейтинге именно Кудрявцевой, однако сама телеведущая такие сведения опровергла. По ее словам, уже два десятка лет она не притрагивается к горячительным напиткам. Исключением не являются даже праздники.

«Совсем ничего (даже шампанское на Новый год)», — написала знаменитость.

Скриншот запроса. Фото: instagram.com/leratv

Кудрявцева также добавила, что у нее иногда появляется желание уйти в отрыв и упасть «мордой в салат». Однако, телеведущая предпочитает держать себя в руках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе.

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