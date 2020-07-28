В мире скончались более 652 тысяч пациентов с Covid-19

В мире за все время пандемии Covid-19 болезнь не смогли пережить 652 531 человек. Всего вирус подхватили более 16,4 млн человек.

На утро вторника, 28 июля, в мире за все время коронавирус нового типа подтвердился у 16 409 902 человек.

Как сообщает университет Джона Хопкинса, который ведет мировую статистику по коронавирусу, в антирейтинге по коронавирусу лидирует Соединенные Штаты — более 4,2 млн заболевших. На втором месте Бразилия — 2,4 млн.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали лучшую маску для защиты от Covid-19. В ходе исследований они использовали высокоскоростную камеру, а также специальную светодиодную систему.