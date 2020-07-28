Ученые назвали лучшую маску для защиты от Covid-19

Ученые назвали лучшую маску для защиты от Covid-19
Ученые сравнивали защитные свойства всего трех видов масок. Фото: Pixabay

Лучше всего от инфицирования коронавирусом человека сможет защитить хирургическая маска. К такому выводу пришли ученые из Австралии.

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса сравнивали защитные свойства всего трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.

Согласно данным, опубликованным в журнале ScienceDaily, в ходе исследований они использовали высокоскоростную камеру, а также специальную светодиодную систему. По итогу было выяснено, что лучше всего частицы сдерживала рехслойная хирургическая маска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация от новой инфекции Covid-19 начнется не скоро. Россияне смогут защитить себя от инфекции только в 2021 году.

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