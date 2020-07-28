Петербургский врач рассказал, как лечат пациентов с коронавирусом на дому

Пациент считается здоровым только после двух отрицательных тестов на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Пациент считается здоровым только после двух отрицательных тестов на коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Участковый терапевт поликлиники №86 Илья Тучин рассказал о том, как зараженные COVID-19 пациенты проходят лечение на дому.

По словам врача, на дому могут лечиться только молодые пациенты, у которых нет хронических заболеваний, а болезнь протекает с легкими симптомами. В этом случае медики в обязательном порядке берут мазок, назначают противовирусные препараты и симптоматическое лечение. А больной при этом должен отсидеть две недели дома на карантине. Об этом сообщает «Peterburg2».

Терапевт также добавил, что пациента могут считать здоровым и выписать, только если два теста на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лисовец рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в Петербурге. Заболеваемость в Северной столице идет на спад, но стоит ли надеяться на то, что болезнь уйдет в ближайшее время и больше не вернется — вопрос.