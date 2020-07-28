Евросоюз не откроет границы для россиян до середины августа

В ближайшие дни Брюссель представит обновленный «белый» список стран, из которых можно летать в ЕС. Однако, России там по-прежнему не будет.

Российским туристам, желающим отправиться в Европу, пока что следует попридержать загранпаспорта. Все дело в том, что эпидемиологическая обстановка в РФ не вызывает доверия у Совета ЕС. В следующий раз пересмотр списка состоится уже в середине августа. Если ситуация изменится в положительную сторону, то включение возможно, но в любом случае, решение будет приниматься исходя из заболеваемости.

Сейчас в списке разрешенных стран всего 13 пунктов. После пересмотра возможно не только его дополнение, но и сокращение, так как в некоторых странах ситуация с COVID-19 наоборот начала ухудшаться. Не исключено, что границы вновь придется закрывать. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время перелеты разрешены для граждан данных стран: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Китая, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая.

Отметим, что перелеты между странами Евросоюза возобновились еще с 15 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз продлил антироссийские экономические санкции до 31 января 2021 года.