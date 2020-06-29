Евросоюз продлил антироссийские экономические санкции до 31 января 2021 года

Евросоюз продлил антироссийские экономические санкции до 31 января 2021 года
Санкции Евросоюза действуют уже более 6 лет. Фото: pixabay.com

Совет Европейского союза принял решение продлить секторальный санкции против Российской Федерации, введенные в 2014 году из-за украинских событий.

Теперь антироссийские экономические ограничения будут действовать до 31 января следующе года. Решение Евросоюза обусловлено «последней оценкой выполнения минских соглашений», которые на данный момент реализованы не в полной мере. Об этом в понедельник, 29 июня, говорится в официальном заявлении лидеров Евросоюза.

Напомним, что ряд политиков и чиновников в России и Республике Крым с 17 марта 2014 года находятся под санкциями. Они стали следствием крымского референдума, по итогам которого полуостров был присоединен к России. На данный момент в санкционный перечень входят 175 физических лиц и 44 организации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против России.

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