Шторм в Петербурге: подтопления и падающие деревья

В Северной столице буйствует стихия. На город обрушились сильные ливни и грозы. Порывы ветра сносят деревья, а улицы оказывают затопленными из-за осадков.

Спасатели из Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти на настоящий момент уже три раза выезжали на места происшествий. В двух случаях речь шла об упавших деревьях, а в еще одном помощь понадобилась пассажирам такси — транспортное средство застряло в луже.

Дежурные бригады ГУП «Водоканал» сегодня вынуждены усиленно трудиться. За день в организацию поступило 108 звонков от обеспокоенных петербуржцев, которые сообщали о том, что подвалы, парковки и улицы оказались под водой.

Все городские коммунальные и экстренные службы находятся в полной боевой готовности для того, чтобы дать отпор стихии и помочь всем нуждающимся.

К сожалению, завтра, 29 июля, погода лучше не станет. В город на Неве снова придут дожди, грозы и сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о предстоящих дождях.