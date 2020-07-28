Главный синоптик Петербурга рассказал о предстоящих дождях

О солнечных днях временно можно забыть. А вот вспомнить про зонт в нынешних погодных условиях просто необходимо.

Главный Синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал про дожди, которые прольются на город сегодня, 28 июля. Большая часть осадков направится на районы с юга. Это позволило предположить, как дальше будет развиваться погодная ситуация. Дожди в городе начались уже с 14:00.

В период времени с 16:00 до 19:00 в некоторых частях города на Неве и Ленинградской области ожидается значительное усиление дождей и гроз, сопровождающихся сильным ветром. Об этом сообщает АБН.

Напомним, в городе и Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Возможны подтопления, а также учащения количества ДТП.

Спасатели просят местных жителей в непогоду сохранять осторожность. Опасность могут представлять деревья, шаткие конструкции и молнии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник петербуржцев ожидают дожди и грозы.