Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекции

Никаких последствий для организма болезнь не принесла.

Сегодня, 28 июля, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирусную инфекцию. Эту информацию до него донесли врачи. Сам лидер республики даже не догадывался, что был инфицирован, так как никакие симптомы не проявлялись, поэтому болезнь оказалась перенесена «на ногах». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Президент посетил войсковую часть №3214 внутренних войск МВД, где и поделился данной новостью. Лукашенко отметил, что 97% населения Республики переносят болезнь не замечая этого, и он рад, что оказался в этом числе.

Месяц назад Лукашенко сделал заявление, где рассказал о победе республики над патогеном. Несмотря на то, что болезнь никуда не ушла, ей удалось дать отпор.

С начала эпидемии в Белоруссии зафиксировано 67 тысяч случаев COVID-19. Скончались от тяжелого течения болезни 543 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко считает, что Беларусь победила коронавирус.