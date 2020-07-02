Лукашенко считает, что Беларусь победила коронавирус

Политик понимает, что пока рано снижать градус борьбы.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает президентская пресс-служба, пишет ТАСС. Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна отлично справляется во время пандемии коронавируса. Он убеждена, что система здравоохранения показала свою устойчивость в такие непростые времена.

«Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили»,

— добавил Лукашенко.

Политик уверен, что хороших результатов удалось добиться благодаря «политическому здравомыслию и народной мудростью». Напоминаем, что в Беларуси зарегистрировано более 62,4 тысяч зараженных, умерли около 400 человек. В стране так и не стали вводить карантин, массовые мероприятия не отменялись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия рассказала, когда откроются границы с Беларусью.