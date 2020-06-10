Россия рассказала, когда откроются границы с Беларусью

Пока что непонятно, как скоро эпидемиологическая обстановка позволит ездить в соседнюю страну.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем пишет ТАСС. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что многие ждут открытия границ с Беларусью, но пока что решение не принято – все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

«Будут предприняты шаги, как только станет более ясной перспектива с динамикой самой пандемии»,

— отметил дипломат.

Руденко считает, что все произойдет в ближайшее время, так как этого хотят не только россияне, но и белорусы. Напоминаем, что границы были закрыты еще 16 марта. На данный момент в Беларуси коронавирус зарегистрировали у 51 тысячи человек, летальных исходов – 288.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 14% протестированных россиян нашли иммунитет к коронавирусу. Тест сдали почти 650 тысяч человек.