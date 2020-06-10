У 14% протестированных россиян нашли иммунитет к коронавирусу

Тест сдали почти 650 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканал «Россия-24». Она заявила, что почти 650 тысяч граждан сдали тест на обнаружение коронавирусной инфекции, среди них иммунитет выявили у 14%. Глава ведомства убеждена, что это – отличные показатели. Попова подчеркнула, что антитела к коронавирусу есть у каждого пятого ребенка. А вот среди граждан старше 65 лет в безопасности только 11%.

На данный момент в России зарегистрировано почти полмиллиона случаев заражения – это 493 тысячи человек. Летальных исходов – 6358.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге переливание плазмы спасло жизни 30 пациентам с коронавирусом. Помогли добровольцы – люди, переболевшие инфекцией и пожертвовавшие своей кровью.