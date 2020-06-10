В Петербурге переливание плазмы спасло жизни 30 пациентам с коронавирусом

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

Помогли добровольцы – люди, переболевшие инфекцией и пожертвовавшие своей кровью.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов, пишет ТАСС. Он рассказал, что лечение плазмой перенесших коронавирус дает свои результаты – оно помогло спасти жизни 32 пациентам. Врач назвал вариант эффективным, поэтому его собираются применять и далее. Он отметил, что плазму переливают в тех случаях, когда гражданин находится в средне-тяжелом состоянии. Улучшения состояния видны обычно через 3-7 суток. Гарбузов рассказал, что есть и противопоказания – аутоиммунные заболевания.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге к такому методу лечения прибегнуть также в больницах №2 и №20, в больнице Святого Георгия, Мариинской больнице и инфекционной больнице им. Боткина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный врач Боткинской больницы рассказал, как лечат коронавирус в Петербурге. Медик подчеркнул, что список используемых препаратов регулярно расширяется, в том числе, отечественными лекарствами.