Главный врач Боткинской больницы рассказал, как лечат коронавирус в Петербурге

Гусев отметил, что популярные как лекарство от COVID-19 противомалярийные препараты могут вызвать осложнения с сердечно-сосудистой системой – из-за возраста и ошибочной дозировки. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Гусев отметил, что популярные как лекарство от COVID-19 противомалярийные препараты могут вызвать осложнения с сердечно-сосудистой системой – из-за возраста и ошибочной дозировки. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Главный клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев объяснил, что у медиков в Северной столице есть все необходимые препараты для лечения COVID-19.

Лекарства, по словам врача, делится на три основные категории: противовирусные, противовоспалительные и антибактериальные. Об этом Денис Гусев рассказал в среду, 10 июня, в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Медик подчеркнул, что список используемых препаратов регулярно расширяется, в том числе, отечественными лекарствами. Гусев также отметил, что при коронавирусе или его симптомах лечение в обязательном порядке должен назначать специалист, не стоит заниматься самолечением.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским врачам предоставят социальные выплаты для улучшения жилищных условий.