Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий

Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий
Это постановление реализуется в рамках исполнения поручения президента Путина. Фото: Baltphoto

Медицинские работники Петербурга, проживающие в коммунальных или отдельных квартирах, получат дополнительную поддержку для улучшения жилищных условий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 10 июня, заверил своей подписью соответствующее постановление, передали в пресс-службе городской администрации. Этот документ является исполнением поручения президента Российской Федерации, которое предусматривает обеспечение врачей жильем за счет бюджетных средств.

Ранее на социальные выплаты могли претендовать только те, кто проживает в отдельных квартирах. Жители коммуналок могли лишь принять участие в целевой программе по их расселению. Теперь медики вне зависимости от жилищных условий имеют право на получение социальной поддержки для покупки или строительства недвижимости.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что семьям врачей, погибших от коронавируса, передали 4 млн рублей, собранных петербургским ветераном.

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