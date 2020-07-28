В здании модульной станции ГУП «Водоканал» воздух выбил окна и повредил фасад

В здании модульной станции ГУП «Водоканал» воздух выбил окна и повредил фасад
Ситуация находится под контролем. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Происшествие произошло сегодня днем, 28 июля, когда в городе продолжала буйствовать непогода.

Всему виной стал воздух, которого набралось в избытке на модульной станции по его очистке, находящейся в Приморском районе, в Красногвардейском переулке. В результате хлопка оказались выбиты стеклопакеты и панели. Повредился фасад и труба для слива воды. Площадь пострадавшей стены здания составила 50 «квадратов». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Внутреннюю несущую конструкцию ЧП не задело, поэтому за судьбу помещений можно не переживать.

Помимо этого, удалось обойтись и без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в непогоду бороться с последствиями ливней будут 53 бригады Водоканала. Стихия накрыла город. На юге за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков. С подтоплениями в разных районах борятся специалисты.

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