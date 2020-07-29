Знаменитую петербургскую нерпу Крошика познакомили с новыми соседями

"Складывается впечатление, что он крайне раздосадован своим внешним сходством с дикими зверушками и не понимает, как он оказался с ними в одном положении", - пишут сотрудники центра. Фото: https://vk.com/sealrescue

"Складывается впечатление, что он крайне раздосадован своим внешним сходством с дикими зверушками и не понимает, как он оказался с ними в одном положении", - пишут сотрудники центра. Фото: https://vk.com/sealrescue

Нерпенка Крошика, ставшего символом петербургского Фонда друзей балтийской нерпы, впервые с самого детства решили познакомить с новыми соседями — собратьями Шлиссиком и Морозовой.

Как правило, после восстановления малышей-тюленей выпускают в естественную среду обитания, но иногда случается так, что животные не хотят или не могут вернуться в дикую природу. Тогда, как это было с Крошиком, волонтеры их оставляют. В этом году не захотели прощаться с центром реабилитации нерпы Шлиссик и Морозова.

Сотрудники центра решили проверить, как Крошик отреагирует на новых соседей. Оказалось, что нерпенок нетерпим к чужакам: их появление вызвало у Крошика волнение, а затем он и вовсе «изолировался» в отдельном бассейне и не подпускает к нему «новеньких» малышей. В фонде иронично замечают, что нерпенок, похоже, удивлен тем, что не уникален.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой Крошик демонстрировал жителям Петербурга опасность выхода на тонкий лед.