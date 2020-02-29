Нерпенок Крош на своем примере показал опасность выхода на тонкий лед

Нерпенок Крош на своем примере показал опасность выхода на тонкий лед
Фото: фрагмент видео vk.com/sealrescue

Он напомнил, что сейчас выход на лед на водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области очень опасен.

В забавном видео, которое опубликовал «Фонд друзей балтийской нерпы», Крошик заинтересованно смотрит на покрывшийся тонким слоем бассейн. Сначала, рассмотрев его, нерпенок пятится назад, но потом, самоуверенность и интерес берут свое — Крошик снова подходит к бассейну и начинает двигаться по нему. Правда, как только он на него заполз, лед начал стремительно трескаться. В результате этого, Крошик провалился в воду.

Нерпам это ничего страшного не принесет, а вот человек, который может оказаться в подобной ситуации, может здорово пострадать. Комментаторы сообщества оценили посыл ролика, назвав его социальным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что океанологи сняли фильм про нерп, его звезда — Крошик из Петербурга.

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крош нерпа Фонд друзей балтийской нерпы
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