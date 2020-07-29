В Петербурге запустят пилотный проект УЕФА по развитию массового футбола

В Петербурге запустят пилотный проект УЕФА по развитию массового футбола
В Петербурге займутся развитием массового футбола. Фото: unsplash.com

Петербург включат в пилотный проект по развитию массового футбола. Инициаторами его выступили УЕФА и Российский футбольный союз.

Пилотный проект будет реализован на территории трех регионов России. Одним из них станет Петербург, сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова.

Цель проекта — привлечь к занятию футболом как можно больше людей вне зависимости от уровня игры, возраста и пола. На первом этапе особое внимание будет уделено детям. Для школьников и дошкольников будут проводить ознакомительные спортивные фестивали и уроки футбола.

Проработать проект предстоит рабочей группе. В её состав войдут представители УЕФА, Российского футбольного союза, Федерации футбола Петербурга и профильных исполнительных органов власти.

Между правительством Петербурга, Минспорта РФ, РФС и городской федерацией футбола в ближайшее время будет подписано четырехстороннее соглашение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый сезон чемпионата России по футболу стартует 8 августа.

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