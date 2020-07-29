Житель Украины заразился коронавирусом три раза подряд

Украинец в третий раз заболел коронавирусом. Фото: pixabay

Украинец в третий раз заболел коронавирусом. Фото: pixabay

Мужчина из Тернопольской области Украины в третий раз получил от врачей диагноз COVID-19.

Как сообщает издание «Тернополяне», ссылаясь на управление здравоохранения местной госадминистрации, один из пациентов заболел коронавирусной инфекцией в третий раз. Начальник управления Владимир Богайчук призвал всех не забывать о том, что даже переболевший коронавирусной инфекцией человек может заразиться повторно.

«Даже если человек уже переболел covid-19, то это не защищает от повторного заболевания», — заявил Владимир Богайчук.

По данным украинского Минздрава на 29 июля, в стране зафиксировано 67 597 случаев инфицирования коронавирусом. Поправились 37 394 человека. Число летальных исходов достигло 1 650.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик вакцины от коронавируса рассказал, сколько «держится» иммунитет у переболевших.