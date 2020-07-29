Разработчик вакцины от коронавируса рассказал, сколько «держится» иммунитет у переболевших

Пока вакцина от коронавирусной инфекции все еще находится в стадии разработки. Фото: pixabay.com

Пока вакцина от коронавирусной инфекции все еще находится в стадии разработки. Фото: pixabay.com

Руководитель лаборатории векторных систем на основе вирусных геномов центра «Вектор» Ильназ Иматдинов уверен, что формирование коллективного иммунитета, благодаря которому получится избежать массового вакцинирования, в случае с коронавирусом невозможно.

Об этом ученый, занимающийся разработкой вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал телеканалу «Россия 24». По его словам, пациенты, перенесшие COVID-19 в легкой форме действительно имеют антитела к заболеванию, однако иммунитет сохраняется лишь в течение нескольких месяцев, после чего человек снова подвержен риску заражения.

Таким образом, чтобы предотвратить возникновение второй волны заболеваемости и обезопасить людей в случае, если она все-таки возникнет, необходимо делать прививки, уверен Иматдинов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 августа жители России, возможно, смогут использовать вакцину от COVID-19, разработанную центром Гамалеи.