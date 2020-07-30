Вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года

Вторая волна коронавируса может начаться в России вместе с началом учебного года в вузах.

Как сообщают «Известия», ученые из СПбГУ предположили, что студенты из регионов могут привезти в Москву и Петербург коронавирус, что спровоцирует вторую волну пандемии.

По прогнозам университета, с 10 по 14 сентября этого года число заражений в двух столицах может подскочить на 10-15%.

По мнению соруководителя рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, следует ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех иногородних студентов. Либо, в качестве более строгой меры, можно ввести двухнедельный карантин.

Ожидается, что вторая волна коронавируса этой осенью будет не такой серьезной, как первая. Однако в группу риска теперь попадут университетские преподаватели, которым, в большинстве своем, больше 65 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России.