Малый проспект В.О. не закроется для троллейбусов

Малый проспект В.О. не закроется для троллейбусов
Закрытие троллейбусного движения отменено. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге отменяют закрытие троллейбусного движения на Малом проспекте Васильевского острова. Об этом информирует СПб ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбус №9 проследует по привычному маршруту.

Ожидалось, что 30 и 32 июля участок Малого проспекта В.О. у дома 2 будет закрыт для троллейбусного движения. Однако затем от ограничения отказались.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, ограничения вводят из-за аварийных работ на подземных коммуникациях. На участке все еще планируется закрытие автобусного движения. Корректировки внесены в трассы автобусов №47, №128 и № К-32.

Так маршрут автобуса №47 пройдет от остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Малого проспекта В.О. После чего автобус направится по Малому проспекту, 8-9-й линиям, Среднему проспекту, 1-й и Кадетской линиям до конечной «Университетская набережная».

Автобус №128 проследует от конечной «Наличная улица» по действующей трассе до 8-9-й линий, затем — по 8-9-й линиям, Среднему проспекту, 1-й и Кадетской линиям до конечной «Аптекарская набережная».

Автобус № К-32 направлен в объезд.

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