Автобусы и троллейбус изменят маршруты из-за аварии на Васильевском

Из-за аварийных работ на Васильевском острове в маршруты трех автобусов и одного троллейбуса вносятся корректировки. По измененным трассам они проследуют 30 и 31 июля.

Аварийные работы пройдут на подземных коммуникациях у дома 2 на Малом проспекте В.О., сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В связи с этим автобус №47 проследует от конечной «Наличная улица» по действующей трассе до Малого проспекта В.О., далее по Малому проспекту, 8-9-й линиям В.О., Среднему проспекту, 1-й и Кадетской линиям, затем — до конечной «Университетская набережная». В обратном направлении автобус отправится по привычной трассе.

Маршрут автобуса №128 пройдет от остановки «Наличная улица» по действующей трассе до 8-9-й линий В.О., далее — по 8-9-й линиям, Среднему проспекту, 1-й и Кадетской линиям до конечной «Аптекарская набережная». В обратном направлении — без изменений.

«Коммерческий» автобус № К-32 направлен в объезд.

Троллейбус №9 начнет движение от остановки «Улица Кораблестроителей», затем проследует по Наличной улице, Большому проспекту В.О., Детской улице, Среднему проспекту, 22-23-й линиям, Большому проспекту, 1-й и Кадетской линиям. Далее — до конечной «Ординарная улица». В обратном направлении троллейбус пройдет по обычному маршруту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове прорвало три трубы. В зоне аварий находились автомобили.