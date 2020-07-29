На Васильевском под машинами прорвало три трубы

На 18-й линии В.О. прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

На 18-й линии В.О. прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Петербурге 29 июля почти синхронно прорвало три трубы. Все они находились под припаркованными машинами.

Коммунальная авария произошла у дома номер 25 по 18-й линии Васильевского острова. Следом прорвало трубу у дома 29 на этой же линии. Третий прорыв случился у дома 44 по 3-й линии В.О., пишет «Мойка78» со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Примечательно, что все аварии произошли рядом с припаркованными автомобилями. На место происшествия выехали представители страховой компании. Им предстоит обсудить последствия произошедшего с владельцами пострадавших авто.

Температуры воды, вытекшей из теплоносителя, не превышает 40 градусов, уточнили в пресс-службе «Теплосети».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове после прорыва трубы залило припаркованные машины.