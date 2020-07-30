ВОЗ призвала молодежь не устраивать вечеринок во время эпидемии Covid-19

ВОЗ призвала молодежь не устраивать вечеринок во время эпидемии Covid-19
Ночные клубы «усиливают передачу» коронавируса. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения призывает молодых людей воздержаться от вечеринок в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом стало известно в четверг, 30 июля. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус подчеркнул, что молодые люди не неуязвимы к вирусу нового типа Covid-19. Как сообщил пресс-центр ВОЗ, многие новые вспышки в странах Северного полушария отчасти связаны с тем, что молодежь летом не соблюдает меры предосторожности.

Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове отметила, что ночные клубы «усиливают передачу» коронавирусной инфекции, однако сами участники вечеринок могут перенести болезнь бессимптомно.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с пандемией Covid-19 в России успокаивается, но может измениться в любую сторону. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

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