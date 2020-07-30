Путин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной

Владимир Путин призвал сохранять и наращивать мощности здравоохранения России на фоне пандемии. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал сохранять и наращивать мощности здравоохранения России на фоне пандемии. Фото: kremlin.ru

Ситуация с пандемией Covid-19 в России успокаивается, но может измениться в любую сторону. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

По его словам, ситуация с коронавирусом COVID-19 в России успокаивается, но остается сложной. И добавил, что поводов, чтобы расслабиться и забыть о рекомендациях врачей, нет.

В эфире телеканала «Россия 24» президент отметил, что решения по снятию ограничений по новому вирусу должны приниматься постепенно, чтобы не допустить повторного роста заболевших.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин назвал главные критерии к вакцине от коронавируса.