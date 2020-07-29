Путин назвал главные критерии к вакцине от коронавируса

Владимир Путин подчеркнул, что в ряде регионов положение дел остается сложным. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подчеркнул, что в ряде регионов положение дел остается сложным. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, какими качествами должна обладать вакцина от новой коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в среду, 29 июля, на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и готовности системы здравоохранения к борьбе с заболеваниями в осенне-зимний период. В ходе собрания глава государства отметил, что главными критериями являются эффективность и безопасность.

«Уверенность в ней должна быть абсолютной», — заявил российский лидер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России. Он подчеркнул, что в ряде регионов положение дел остается сложным, но обстановка в целом по стране стабилизируется.