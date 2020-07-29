Путин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России

Президент России Владимир Путин проводит большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и готовности системы здравоохранения к борьбе с заболеваниями в осенне-зимний период.

«Пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболевания», — сказал он на открытии совещания.

Путин подчеркнул, что в ряде регионов положение дел остается сложным, но обстановка в целом по стране стабилизируется. Число выявленных случаев в июне и июле, по словам президента, почти в два раза меньше, чем в пиковые дни мая.

При этом ситуация остается сложной и может измениться в любую сторону.

«Никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — подчеркнул он.

Участие в совещании также принимают вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончалось 23 человека, зараженных коронавирусом.