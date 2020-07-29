В Петербурге скончались еще 23 пациента с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки умерло 23 человека, у которых диагностировали коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 29 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом нового типа, в городе побороть болезнь смогли 75 пациентов. В России же за прошедшие сутки на ноги встали 8 116 человек. Под меднаблюдением в целом по стране остается 260 621 человек.

За последние 24 часа в 84 регионах России выявили 5 475 заразившихся Covid-19. Болезнь унесла жизни 169 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице медики ежедневно проверяют горожан на коронавирус. За сутки специалисты успели обследовать 12,971 тыс. человек