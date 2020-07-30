В США умерла первая собака, подхватившая коронавирус

В штате Нью-Йорк скончалась немецкая овчарка, ставшая первой собакой подхватившей коронавирус в Соединенных Штатах.

Пес Бадди скончался 11 июля. Он боролся с болезнью в течение месяца. Первые симптомы затруднtнного дыхания стали наблюдаться у собаки в середине апреля. Cпустя два месяца Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США зафиксировала у Бадди Covid-19.

Как сообщил журнал National Geographic, согласно медицинской карте, собака, скорее всего, болела онкологическим заболеванием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что собаки научились находить коронавирус по запаху. Они могут найти его с точностью до 94%.