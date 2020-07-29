Собаки научились находить коронавирус по запаху

Ученые научили собак искать коронавирус по запаху. Они могут найти его с точностью до 94%.

Результаты исследования опубликованы в BMC Infectious Diseases. Ученые из Университета ветеринарной медицины решили проверить, могут ли собаки учуять коронавирус, что помогло бы в борьбе с распространением инфекции в общественных местах.

Они провели эксперимент, в котором участвовали восемь собак. Первые две недели животные привыкали к обучающей системе, а в течение последующих дней проходило само обучение.

После этого ученые провели исследование, в котором использовали зараженные коронавирусом биологические жидкости — слюну и трахеобронхиальный секрет. Оказалось, что животные могут выбрать правильный материал с точностью 94%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик вакцины от коронавируса рассказал, сколько «держится» иммунитет у переболевших.