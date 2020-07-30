Петербуржцы заметили сбой в работе Instagram

Петербуржцы заметили сбой в работе Instagram
Жалобы поступали также из Москвы и Петербурга. Фото: Pixabay

Пользователи столкнулись с проблемами в работе социальной сети Instagram. Сбои наблюдаются по всему миру, в том числе в России. Неполадки не обошли стороной и жителей Северной столицы.

Сбои произошли в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Швеция, Италия, Греция и Бразилия. Как сообщил сервис Downdetector, наибольшее количество заявок из России о перебоях в работе соцсети поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Большинство пользователей сообщают о сбоях при просмотре ленты новостей, проблемы также имеются при размещении публикаций и входе в учетную запись.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что абоненты российских мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщают о масштабном сбое в работе сетей: перебои наблюдаются как с интернетом, так и с сотовой связью.

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