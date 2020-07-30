В мире за сутки коронавирус подхватили более 253 тысяч человек

Общее количество выявленных случаев заболевания Covid-19, согласно последним данным ВОЗ, превысило 16,81 млн человек.

В четверг, 30 июля, было зарегистрировано, что во всем мире более 253 793 человек за сутки подхватили коронавирус. Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ, число летальных исходов выросло почти на 5 999.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано 16 812 755 заболевших. Количество смертей от коронавируса — 662 095.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ призвала молодежь не устраивать вечеринок во время эпидемии. По словам эпидемиолога, ночные клубы «усиливают передачу» коронавирусной инфекции.