Ракету «Протон-М» со второй попытки запустили с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

Госкорпорация «Роскосмос» вела прямую трансляцию пуска на своем официальном сайте. Ракета с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отправилась в космос ночью в пятницу, 31 июля.

Все этапы полета конструкции прошли в штатном режиме. Далее спутники будут выведены на целевые орбиты, это произойдет за счет двигательной установки разгонного блока. Полет от момента старта до отделения второго спутника займет 18 часов 16 минут 40 секунд. Отмечается, что этот полет «Протона» будет самым долгим в истории.

Стоит отметить, что ракету запустили в резервный день. Днем ранее, 30 июля, пуск решил отложить для дополнительной проверки разгонного блока.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что космонавт сфотографировал военно-морской парад с МКС.