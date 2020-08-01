Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа

Роспотребндазор составил обязательные требования для въезжающих в Россию иностранцев и граждан РФ, покидающих страну или возвращающихся на родину. Фото: pixabay.com

Роспотребндазор составил обязательные требования для въезжающих в Россию иностранцев и граждан РФ, покидающих страну или возвращающихся на родину. Фото: pixabay.com

Российские авиакомпании возвращаются к сообщению со Швейцарией с 15 августа текущего года. Регулярные рейсы из Москвы будут вылетать каждую неделю.

Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Самолеты Москва — Женева — Москва будут перевозить пассажиров раз в неделю.

Отметим также, что по информации ТАСС, сейчас обсуждается возможное открытие авиасообщения сразу со всеми государствами уже с 11 августа. Окончательного решения по данному вопросу пока нет, а сейчас из России можно попасть в Турцию, Танзанию, Великобританию и Абхазию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РФ открыла границы с другими странами 1 августа. При выборе государств, куда россиянам разрешили полеты, власти руководствовались данными по эпидемиологической обстановке и принципами взаимности.