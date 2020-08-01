Аэропорт Пулково прокомментировал массовые отмены рейсов

Пресс-служба воздушных ворот Северной столицы прокомментировала массовые отмены рейсов, продолжающиеся в аэропорту, несмотря на возвращение авиакомпаний к работе в штатном режиме.

Согласно информации представителей Пулково, на данный момент аэропорт работает по привычному графику. В частности, 1 августа, планируется обслужить на вылет 160 рейсов. В организации отмечают, что около 30 рейсов действительно были отменены по решению самих авиакомпаний. Это связано с оптимизацией расписания полетов, а пассажиров проинформировали об отмене заблаговременно — жалоб от них в Пулково не поступало.

В пресс-службе также подчеркивают, что в июле текущего года аэропорт на 100% восстановил пассажиропоток на региональных направлениях по сравнению с июлем 2019-го. Уже 2 августа из воздушных ворот Петербурга отправится первый международный рейс в Стамбул.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 августа, согласно онлайн-табло аэропорта Северной столицы, не состоялся вылет 33 рейсов.