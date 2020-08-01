В Купчино к концу года появится Академия хоккейного мастерства

До конца текущего года на Пражской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга откроется уникальная Академия хоккейного мастерства.

Проект спортивного учреждения в Купчино подразумевает строительство нескольких ледовых площадок, хоккейной беговой дорожки и многофункционального спортзала. Академия станет спортивным ядром Фрунзенского района, пишет пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Площадь центра составит более тысячи квадратных метров. По окончании работ инвестор передаст объект городу, в нем разместится районный Центр физической культуры, спорта и здоровья.

Прилегающую территорию благоустроят: там появится Аллея Славы отечественного хоккея, беговая дорожка, зона отдыха и скейт-парк. Академия хоккейного мастерства присвоено имя Валерия Харламова, лучшего хоккеиста СССР.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром Арена» официально признана одним из лучших стадионов мира.