«Газпром Арена» вошла в топ лучших стадионов мира

Консалтинговое агентство Brand Finance составило рейтинг лучших стадионов в мире. В список попала и петербургская «Газпром Арена» на Крестовском острове.

При составлении рейтинга агентство учитывало интерес болельщиков к посещению матчей, доход с игр и другие критерии.

В списке «Газпром Арена» заняла 11-е место. При этом петербургский стадион оказался в рейтинге выше арены «Олд Траффорд», на которой играет «Манчестер Юнайтед», «Энфилда» («Ливерпуль») и «Этихада», который принадлежит футбольному клубу «Манчестер Сити».

На «Газпром Арене» выступает петербургский футбольный «Зенит». Отметим, что клуб, по последним данным, продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым. В Петербурге он будет играть еще минимум год. При этом соглашение подразумевает возможность продления контракта еще на год.