Кержаков остается в «Зените» на ближайший год

Кержаков остается в &#171;Зените&#187; на ближайший год
Михаил Кержаков - вратарь "Зенита". Фото: fc-zenit.ru

Контракт с футболистом будет продлен.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает REGNUM. Вратарь Михаил Кержаков остается в «Зените» еще на один год. Руководство клуба приняло решение продлить контракт до конца следующего сезона с опцией продления еще на один год. Отмечается, что стоимость Кержакова составляет около 900 тысяч евро. Напоминаем, что футболист выходил на поле 10 раз в рамках Российской Премьер-лиги. Он пропустил шесть мячей, что не помешало «Зениту» получить чемпионский титул.

Напоминаем, что в клубе также остается Юрий Жирков. Известно, что срок окончания новых договоренностей датируется концом нового игрового сезона-2020/21.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стал известен номер Кокорина в «Спартаке». На футболке игрока будет значиться цифра 9.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит михаил кержаков


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ПФР объяснили, как получить выплаты на детей в августе
Стало известно о смерти режиссера Алана Паркера
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
В Петербурге депутата Коваля за подозрение в получении взятки
Петербуржцы рассказала о нефтяных пятнах на Неве
В Ленобласти бродячие собаки убивают фермерский скот
На Васильевском нашли три мешка с опасным содержимым
Россия открывает границы с Абхазией