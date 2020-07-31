Кержаков остается в «Зените» на ближайший год

Контракт с футболистом будет продлен.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает REGNUM. Вратарь Михаил Кержаков остается в «Зените» еще на один год. Руководство клуба приняло решение продлить контракт до конца следующего сезона с опцией продления еще на один год. Отмечается, что стоимость Кержакова составляет около 900 тысяч евро. Напоминаем, что футболист выходил на поле 10 раз в рамках Российской Премьер-лиги. Он пропустил шесть мячей, что не помешало «Зениту» получить чемпионский титул.

Напоминаем, что в клубе также остается Юрий Жирков. Известно, что срок окончания новых договоренностей датируется концом нового игрового сезона-2020/21.

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