Стал известен номер Кокорина в «Спартаке»

На футболке игрока будет значиться цифра 9.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс». Пока Александр Кокорин отказывается комментировать свой переход в московский «Спартак», инасайдеры продолжают делиться информацией. В эту пятницу навали номер, который футболит получит в клубе – на футболку нанесут цифру 9. Отмечается, что переход Кокорина перестанет быть слухом уже 1 августа, когда опубликуют официальные данные. Именно в начале следующей месяца заканчивается контракт с петербургским «Зенитом».

Напоминаем, что на официальном сайте «Спартака» на несколько минут появилась страница с данными Александра Кокорина. Запрос по данному адресу выдает ошибку, но скорее всего ненадолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Юрий Жирков остался в «Зените». Футболист достиг соглашения с сине-бело-голубыми.