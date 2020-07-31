Стал известен номер Кокорина в «Спартаке»

Стал известен номер Кокорина в &#171;Спартаке&#187;
Александр Кокорин. Фото: скриншот VK

На футболке игрока будет значиться цифра 9.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс». Пока Александр Кокорин отказывается комментировать свой переход в московский «Спартак», инасайдеры продолжают делиться информацией. В эту пятницу навали номер, который футболит получит в клубе – на футболку нанесут цифру 9. Отмечается, что переход Кокорина перестанет быть слухом уже 1 августа, когда опубликуют официальные данные. Именно в начале следующей месяца заканчивается контракт с петербургским «Зенитом».

Напоминаем, что на официальном сайте «Спартака» на несколько минут появилась страница с данными Александра Кокорина. Запрос по данному адресу выдает ошибку, но скорее всего ненадолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Юрий Жирков остался в «Зените». Футболист достиг соглашения с сине-бело-голубыми.

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