Юрий Жирков остался в «Зените»

Футболист достиг соглашения с сине-бело-голубыми.

Сегодня, 31 июля, стало известно, что 36-летний защитник Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом». Известно, что срок окончания новых договоренностей датируется концом нового игрового сезона-2020/21. Информация об этом появилась в официальном Instagram-аккаунте петербургской команды.

Напомним, футболист выступает за «Зенит» с начала 2016 года. В общей сложности, за клуб Жирков провел 107 встреч. Поразить ворота соперников ему удалось 5 раз. Помимо этого, он отличился 15 результативными передачами.

Жирков вместе с «Зенитом» смог достигнуть небывалых успехов. В его копилке достижений имеются два чемпионства России, два Кубка России и Суперкубок страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жирков может остаться в «Зените» еще на один сезон.