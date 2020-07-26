Жирков может остаться в «Зените» еще на один сезон

Жирков может остаться в &#171;Зените&#187; еще на один сезон
Юрий Жирков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пока что информацию официально не подтвердили. Контракт истекает в конце июля.

Футболист Юрий Жирков может остаться в «Зените» еще на один сезон – он планирует подписать контракт уже в ближайшее время, отмечает Metaratings. Пока что ни игрок, ни представители клуба никак не комментировали эти данные. Отмечается, что Жирков может рассчитывать на зарплату в размере одного миллиона евро без учета бонусов.

Напоминаем, что СМИ писали об интересе к футболисту со сторону «Локомотива» и «Краснодара». Тем временем Жирков играет за «Зенит» уже на протяжении пяти лет. В составе команды он дважды побеждал в чемпионате России и выигрывал Кубок страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак ответил на предложение поделиться Кубком России с «Сочи».

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