Участница женского состава «Зенита» забила гол на 2-й минуте матча с ЦСКА

Участница женского состава &#171;Зенита&#187; забила гол на 2-й минуте матча с ЦСКА
Фото: Twitter / @zenit_spb

В субботу, 1 августа, состоялся первый в истории футбольный матч между женскими составами столичного ЦСКА и петербургского «Зенита».

Уже на 2-й минуте матча участница команды сине-бело-голубых Елена Шерстнева забила первый гол в ворота противника. Для спортсменок Северной столицы первая игра сразу стала выездной — встреча состоялась на домашнем стадионе клуба ЦСКА «ВЭБ Арена» в Москве.

Игры проходят в рамках первого тура женской Суперлиги по футболу. Участниками турнира стали восемь команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Перми, Рязани и Красноярска. В общей сложности, чемпионат состоит из 14 туров и будет длиться 4 месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликтов с руководством по поводу перемен в составе клуба.

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